Работа по предупреждению природных пожаров проводится в Тюменской области
Работа по предупреждению природных пожаров проводится в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
В Тобольском районе к пожароопасному периоду готовы пожарные посты и добровольные дружины. В арсенале дружинников 200 ранцевых огнетушителей, пять плугов и 25 мотопомп. Главы сельских поселений напомнят жителям о правилах безопасности.
Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин отметил, что подготовка в муниципалитете началась еще осенью прошлого года — убран сухостой, установлены 30 пожарных гидрантов, создано 204 км защитных полос.
"С большой просьбой я обращаюсь к каждому: наведите порядок на приусадебных участках. Прошлогодний мусор и сухая трава могут стать причиной пожара. Не разводите костры и не пускайте сельхозпалы. Только от нас зависит, как мы пройдем предстоящий сезон. Берегите себя!", – сказал он.
В Омутинском районе 1 апреля состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. В муниципалитете возобновил работу оперштаб, сообщил глава района Олег Кузнецов.
На заседании профильные ведомства выступили с докладами об обстановке с лесными пожарами в регионе, подготовке к пожароопасному сезону.