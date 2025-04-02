  • 2 апреля 20252.04.2025среда
  • В Тюмени 0..2 С 1 м/с ветер юго-восточный

Работа по предупреждению природных пожаров проводится в Тюменской области

Общество, 22:18 01 апреля 2025

из Telegram-канала Олега Кузнецова | Фото: из Telegram-канала Олега Кузнецова

Работа по предупреждению природных пожаров проводится в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В Тобольском районе к пожароопасному периоду готовы пожарные посты и добровольные дружины. В арсенале дружинников 200 ранцевых огнетушителей, пять плугов и 25 мотопомп. Главы сельских поселений напомнят жителям о правилах безопасности.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин отметил, что подготовка в муниципалитете началась еще осенью прошлого года — убран сухостой, установлены 30 пожарных гидрантов, создано 204 км защитных полос.

"С большой просьбой я обращаюсь к каждому: наведите порядок на приусадебных участках. Прошлогодний мусор и сухая трава могут стать причиной пожара. Не разводите костры и не пускайте сельхозпалы. Только от нас зависит, как мы пройдем предстоящий сезон. Берегите себя!", – сказал он.

В Омутинском районе 1 апреля состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. В муниципалитете возобновил работу оперштаб, сообщил глава района Олег Кузнецов.

На заседании профильные ведомства выступили с докладами об обстановке с лесными пожарами в регионе, подготовке к пожароопасному сезону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# подготовка к зиме , пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:18 01.04.2025Работа по предупреждению природных пожаров проводится в Тюменской области
20:41 01.04.2025Тюменцы успевают подать заявки на конкурс грантов губернатора Тюменской области
19:52 01.04.2025Около 150 преподавателей поборются за звание "Педагог года Тюменской области"
19:01 01.04.2025Движение транспорта частично ограничено на улице Профсоюзной в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора