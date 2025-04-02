Работа по предупреждению природных пожаров проводится в Тюменской области

| Фото: из Telegram-канала Олега Кузнецова | Фото: из Telegram-канала Олега Кузнецова

Работа по предупреждению природных пожаров проводится в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В Тобольском районе к пожароопасному периоду готовы пожарные посты и добровольные дружины. В арсенале дружинников 200 ранцевых огнетушителей, пять плугов и 25 мотопомп. Главы сельских поселений напомнят жителям о правилах безопасности.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин отметил, что подготовка в муниципалитете началась еще осенью прошлого года — убран сухостой, установлены 30 пожарных гидрантов, создано 204 км защитных полос.

"С большой просьбой я обращаюсь к каждому: наведите порядок на приусадебных участках. Прошлогодний мусор и сухая трава могут стать причиной пожара. Не разводите костры и не пускайте сельхозпалы. Только от нас зависит, как мы пройдем предстоящий сезон. Берегите себя!", – сказал он.

В Омутинском районе 1 апреля состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. В муниципалитете возобновил работу оперштаб, сообщил глава района Олег Кузнецов.

На заседании профильные ведомства выступили с докладами об обстановке с лесными пожарами в регионе, подготовке к пожароопасному сезону.