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80 фасадов домов Тюменской области отремонтируют в 2025 году

Экономика, 12:47 02 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

80 фасадов многоквартирных домов Тюменской области отремонтируют в 2025 г. На 50 из них уже подписали контракты с подрядчиками, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В Фонде капитального ремонта практикуют комплексные контракты, когда подрядчик выполняет сразу несколько видов работ - от оценки технического состояния до разработки проектной документации и самого ремонта.

За проведением работ внимательно следят собственники квартир. К примеру, после претензии одной из жительниц дома № 12 на ул. Моторостроителей подрядная организация собрала в мешки строительный мусор, который ранее разметал по двору сильный ветер. А по завершению утепления межпанельных швов подрядчик наведёт порядок на территории.

Отметим, что район Семейного сквера у этого дома благоустроили в 2024 г. по региональной программе "Формирование комфортной городской среды", которая сейчас стала частью национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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# ЖКХ , ремонт , фасады

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