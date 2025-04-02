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Тюменский комбинат "Свеза" получил сертификат "Сделано в России"

Экономика, 17:45 02 апреля 2025

www.sveza.ru | Фото: www.sveza.ru

Сертификат "Сделано в России" на фанеру оформил комбинат лесопромышленной группы "Свеза" в Тюмени. Пять видов производимой продукции успешно прошли сертификацию Российского экспортного центра. На них также получен знаком качества в категории "Надежность".

Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

www.sveza.ru | Фото: www.sveza.ru

"Получение сертификата "Сделано в России" подтверждает высокое качество фанеры "Свезы" и ее соответствие международным стандартам. Документ упрощает экспорт и повышает доверие зарубежных клиентов, расширяет наши возможности на доступных направлениях, а также открывает новые перспективы на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. В ряде стран действуют строгие требования к продукции, включая ее безопасность и происхождение", — рассказал директор по продажам группы "Свеза" Виталий Демиденко.

Прежде чем вступить в программу Made in Russia, "Свеза" прошла добровольную сертификацию продукции. РЭЦ верифицировал и признал документы на фанеру компании, выданные аккредитованными органами. Продукция соответствует повышенным показателям качества и безопасности, включая сертификацию на соответствие правилам, принципам и нормам "Халяль" и "Кошер".

www.sveza.ru | Фото: www.sveza.ru

Отметим, подтверждение качества производимой фанеры аккредитованными специалистами ежегодная процедура. На постоянной основе контроль организован в собственной лаборатории комбината. В конце 2024 г. в Тюмени ввели фрезерный станок, который автоматизировал изготовление сразу трех видов образцов фанеры для испытаний.

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# качество , фанера

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