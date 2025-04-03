45 проектов из Тюменской области прошли отбор на конкурс инициатив родительских сообществ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45 проектов из Тюменской области прошли отборочный этап второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Российским обществом "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ. Теперь их инициативы ждет техническая экспертиза и оценка конкурсными комиссиями по регионам, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

"Мы во второй раз проводим Всероссийский конкурс родительских инициатив, и рад отметить, что интерес к нему среди родителей растет. Благодарю каждого участника за активную позицию, стремление сделать школьную жизнь ярче и интереснее, а также за вклад в организацию внеурочной деятельности. Именно тесное взаимодействие родителей и педагогов позволяет создавать эффективную воспитательную среду, способствующую всестороннему развитию наших детей", — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Победителей объявят на очередном заседании Всероссийского родительского комитета не позднее 30 мая. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, от 500 тыс. до 1 млн и от 1 млн до 2 млн рублей.

Отметим, всего по итогам отбора 8 тыс. 397 проектов подали родительские комитеты из 89 регионов России.