Цветной бульвар в Тюмени частично перекроют с мая по август из-за ремонта теплосетей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых сетей, расположенных в границах Цветного бульвара, стартует в Тюмени с 15 мая. Замена сетей позволит повысить надежность теплоснабжения в центральной части города, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Работы по замене почти километра тепловых сетей планируют завершить до 10 августа. Ещё около месяца потребуется на восстановление благоустройства после проведённых раскопок. На период ремонта горячая вода будет отсутствовать в пяти жилых домах.

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Временно будет ограничено движение транспортных средств в районе пересечения улиц Герцена и Грибоедова. На период проведения работ полностью перекроют пешеходную зону в районе фонтана "Времена года" и парковку возле цирка. Аттракцион "Автодром" и кафе мороженого "Робокафе" перенесут. Точные сроки перекрытий сообщат перед началом работ.

Работы синхронизируют с проведением ежегодных гидравлических испытаний, чтобы снизить неудобства для жителей.

Напомним, сети были построены более 20 лет назад. Они выполняют важную функцию в теплоснабжении города – соединяют тепловые магистрали Калининского и Центрального округов.