Тюменские биологи исследовали влияние наночастиц серебра на урожайность пшеницы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Биологи ТюмГУ исследовали влияние наночастиц серебра на всхожесть семян, изменчивость морфофизиологических признаков и урожайность зерна яровой мягкой пшеницы. Оно показало положительные результаты такого воздействия, пишет управление стратегических коммуникаций вуза.

Эксперименты проводили в течение трех вегетационных периодов, контрастных по метеорологическим условиям на экспериментальном участке карбонового полигона Тюменского госуниверситета. Биологи проводили предпосевную обработку семян пшеницы в водном растворе наночастиц серебра (концентрации 0,5%, 1,0% и 1,5%) и оценивали изменчивость показателей трех сортов: "Омская 36", "Тюменская 29" и "Новосибирская 31". Все они районированы в Тюменской области. В опыте семена выдерживали в приготовленных растворах препарата в течение трех часов, для контроля — в дистиллированной воде. Задача заключалась в определении реакции сортов на воздействие факторов окружающей среды без и после применения наночастиц.

По итогу обработка семян раствором серебра способствовала повышению полевой всхожести семян сорта "Омская 36" на 23,8 %. По урожайности зерна положительные результаты получены у сортов "Омская 36" на 23,8 % больше по сравнению с контролем, "Тюменская 29" на 25,9 % и "Новосибирская 31" на 12,8 %.

Наибольший биологический эффект наночастиц серебра на способность семян пшеницы к прорастанию отмечен при относительно благоприятных гидротермических условиях вегетации и менее выражен при недостаточном количестве влаги в почве.

По мнению биологов, предпосевная обработка семян данного растения может помочь повысить стрессоустойчивость пшеницы и, следовательно, снизить пестицидную нагрузку на агроценозы. Они также отмечают, что за последние годы наблюдается динамичный рост посевных площадей сортов яровой пшеницы в Тюменской области.

Исследование проводилось в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования РФ. Результаты опубликованы в журнале Sabrao.