Более 2500 детей приняли участие в патриотических событиях детских лагерей Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 2500 детей приняли участие в патриотических мероприятиях детских лагерей Тюменской области во время весенних каникул, сообщает информационный центр правительства региона.

С 24 по 30 марта в детских лагерях и центрах региона, входящих в Ассоциацию организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе", прошли мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы и Году героев.

В лагерях имени Ю.А. Гагарина, "Алые паруса", "Энергетик" и "Ребячья республика" состоялась акция "Бессмертный полк". Дети пронесли портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны, и поделились друг с другом историями их подвигов.

В лагере "Алые паруса" состоялся урок живой истории, посвященный событиям 1942 года на шоссе Ровно-Киев. Воспитанники изучили тему с помощью интерактивных форматов и реконструкции событий.

В Областном центре профилактики и реабилитации для ребят организовали просмотр и обсуждение фильма "Битва за Севастополь".

В детском центре "Серебряный бор" участники смены подготовили концертную программу, посвященную детям-героям войны: ребята выступали со стихами, песнями и сценическими номерами.