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26 тюменцев примут участие в конкурсе "Молодые дарования России-2025"

Общество, 09:11 04 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26 молодых творцов из Тюменской области примут участие во втором этапе Общероссийского конкурса "Молодые дарования России-2025", сообщает областной департамент культуры.

Это студенты колледжа искусств ТГИК, учащиеся ДШИ из Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима. Имена участников – здесь.

Всего в первом туре поучаствовали 49 кандидатов по специальностям: "Музыкальное искусство", "Живопись", "Хореография", "Театр и цирк", "Декоративное творчество".

Второй (заочный) тур состоится с 10 мая по 10 июня. Третий (очный) – с 11 по 30 июня.

"Молодые дарования России" – всероссийская юношеская творческая олимпиада с международным участием. Она направлена на сохранение и развитие системы художественного образования и поддержку учащихся детских школ искусств.

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# искусство , конкурс

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