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Вороний день отпразднуют в музее-заповеднике на оз. Андреевском 12 апреля

Общество, 08:42 04 апреля 2025

Вороний день – праздник коренных народов Севера – пройдет в Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском 12 апреля с 14 до 17 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Музей совместно с "Центром культуры и творчества финно-угорских народов" приглашают чествовать приход весны.

В программе – ярмарка, театрализованное представление и концерт, состязания по национальным видам спорта, игры и конкурсы для детей, дегустация национальной кухни. Желающие могут поучаствовать в мастер-классах по созданию кукол-оберегов и традиционных обрядах народов Севера.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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# Арехологический музей-заповедник , Вороний день

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