Вороний день отпразднуют в музее-заповеднике на оз. Андреевском 12 апреля
Вороний день – праздник коренных народов Севера – пройдет в Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском 12 апреля с 14 до 17 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.
Музей совместно с "Центром культуры и творчества финно-угорских народов" приглашают чествовать приход весны.
В программе – ярмарка, театрализованное представление и концерт, состязания по национальным видам спорта, игры и конкурсы для детей, дегустация национальной кухни. Желающие могут поучаствовать в мастер-классах по созданию кукол-оберегов и традиционных обрядах народов Севера.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.