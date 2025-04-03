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Квест по истории тыловой Тюмени пройдут школьники

Общество, 19:12 03 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Исторический квест для школьников "В тылу ковалась Победа" пройдет в Тюмени 4 апреля. Участники квеста узнают о героических подвигах земляков.

Школьники преодолеют пятикилометровый маршрут по историческим и памятным местам города. Команды учащихся и педагогов проверят свои знания о том, как тюменцы, находясь в тылу, приближали победу в Великой Отечественной войне.

Команды, наиболее успешно прошедшие квест, наградят памятными подарками в сквере Прощания.

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# Великая Отечественная война , квест , труженики тыла

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