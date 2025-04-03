Квест по истории тыловой Тюмени пройдут школьники
Исторический квест для школьников "В тылу ковалась Победа" пройдет в Тюмени 4 апреля. Участники квеста узнают о героических подвигах земляков.
Школьники преодолеют пятикилометровый маршрут по историческим и памятным местам города. Команды учащихся и педагогов проверят свои знания о том, как тюменцы, находясь в тылу, приближали победу в Великой Отечественной войне.
Команды, наиболее успешно прошедшие квест, наградят памятными подарками в сквере Прощания.