Тюменский театр кукол примет участие во Всероссийском фестивале моноспектаклей "ЧАТ"
Спектакль "Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена" Тюменского театра кукол примет участие во Всероссийском фестивале моноспектаклей "ЧАТ". Событие состоится на большой сцене театра кукол "Арлекин" в Омске 6 апреля в 17 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.
"ЧАТ" – "Честное Актерское Творчество". В этом году на фестиваль было подано 70 заявок из 42 городов России. В итоговую афишу вошло 12 спектаклей.
Фестиваль проводится для развития и расширения контекста камерного театрального искусства и популяризации жанра моноспектакля. Кроме того, фестиваль призван стать площадкой для укрепления творческих сил молодых актеров, их дальнейшего участия во всероссийском фестивальном движении.