Тюменский театр кукол примет участие во Всероссийском фестивале моноспектаклей "ЧАТ"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена" Тюменского театра кукол примет участие во Всероссийском фестивале моноспектаклей "ЧАТ". Событие состоится на большой сцене театра кукол "Арлекин" в Омске 6 апреля в 17 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

"ЧАТ" – "Честное Актерское Творчество". В этом году на фестиваль было подано 70 заявок из 42 городов России. В итоговую афишу вошло 12 спектаклей.

Фестиваль проводится для развития и расширения контекста камерного театрального искусства и популяризации жанра моноспектакля. Кроме того, фестиваль призван стать площадкой для укрепления творческих сил молодых актеров, их дальнейшего участия во всероссийском фестивальном движении.