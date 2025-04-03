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Тюменцы могут проголосовать за проекты земляков на премии "Служение"

Общество, 18:07 03 апреля 2025

ВАРМСУ | Фото: ВАРМСУ

Жители Тюменской области могут до 13 апреля проголосовать за земляков, которые вошли в топ-100 II Всероссийской муниципальной премии "Служение". Сделать это можно на портале Госуслуг, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Глава региона напомнил, что в число лучших вошли три инициативы жителей Тюменской области: "Управленческое решение по удержанию сотрудников через развитие института наставничества"; "Школа эмоционального интеллекта – основа саморазвития и планирования карьеры муниципального служащего"; "Вовлечение граждан и общественных организаций в решение вопросов местного самоуправления". Проекты представили жители Тюмени, Ишима и Упоровского района.

"Это высокая оценка их работы. Премия проводится по инициативе президента РФ и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества. Давайте поможем нашим землякам получить как можно больше голосов", - написал Александр Моор.

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# Александр Моор , голосование , премия

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