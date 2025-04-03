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Жители Тюменской области продолжают устанавливать самозапрет на кредиты

Общество, 19:28 03 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области продолжают устанавливать самозапрет на кредиты, сообщает информационный центр правительства региона.

О том, как оформить услугу, рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. Необходимо авторизоваться на портале "Госуслуги", нажать на "робота Макса". Во всплывшем меню чата нужно написать "запрет на кредит".

Следующий шаг — ознакомление с информацией, которую предложит робот: условия и виды запрета. Далее необходимо выберать услугу "установить запрет" и проверить личные данные в заявлении, отправить его на регистрацию. Заявление рассмотрят в течение двух дней.

В случае необходимости снять запрет можно будет также в любое время через "Госуслуги".

видео информационного центра правительства Тюменской области

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# информационная безопасность , кредиты

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