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Тюменцев приглашают принять участие в шестом сезоне конкурса "Большая перемена"

Общество, 19:04 03 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более шести млн детей, подростков и педагогов-наставников прошли через Всероссийский конкурс "Большая перемена" за пять лет. Старт шестого сезона состоялся 28 марта в рамках ІV съезда "Движения первых".

Участие в нем принимают школьники, студенты профессиональных образовательных организаций и иностранные граждане, обучающихся на территории Российской Федерации и за рубежом. Проект дает возможность получить до одного миллиона рублей.

Конкурс имеет 12 направлений – от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти. На первом этапе школьники проходят профориентационные тестирования, получают рекомендации по личностному развитию.

Для старшеклассников предусмотрено дистанционное участие. Им предстоит решать кейсовые задания, разработанные ведущими российскими компаниями, вузами и общественными организациям. Учащимся младших классов предлагают приласить к участию родителей, бабушек и дедушек, старших братьев и сестер. Основное внимание уделяется развитию детей и укреплению семейных отношений.

Как сообщает издание "Тюменская область сегодня", финалистов трека для 1–4 классов пригласят на семейный слет в Москву. Они смогут отправиться на специальном новогоднем поезде в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Лидерам вручат путевки в один из детских лагерей России.

Лучшие среди 5–7 классов отправятся в Международный детский центр "Артек" для участия в финале, где назовут победителей конкурса. 300 человек получат возможность побывать в уникальном образовательном "Путешествие мечты" на поезде от Москвы до Владивостока и обратно.

Очные полуфиналы конкурса по федеральным округам России организуют для школьников 8–10 классов и студентов ссузов. Все финалисты 8–10 классов получат путевки в "Артек" для участия в финале, где после выполнения конкурсных заданий определяются победители и призеры конкурса.

Победители среди учеников 8–9 классов получат по 200 тыс. рублей, а 600 призеров – по 100 тыс. рублей. Лучшие среди десятиклассников заработают по миллиону рублей, 600 призеров – по 200 тыс. рублей. Сотня победителей конкурса среди студентов выпускных курсов получат по миллиону рублей, 200 призеров – по 200 тыс. рублей.

Полученные денежные премии участники конкурса смогут потратить на образование и саморазвитие или запуск стартапа. Денежные призы также получат педагоги – наставники победителей и призеров: от 50 до 150 тысяч рублей.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" — флагманский проект "Движения первых" — реализуется по национальному проекту "Молодежь и дети". Инициатива входит в линейку проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

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# конкурс , национальный проект Молодёжь и дети , проекты

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