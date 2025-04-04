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В Тюмени в 2025 году подготовили в два раза больше площадок "Тотального диктанта"

Общество, 09:34 04 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Около 1 тыс. 500 участников ожидают организаторы акции “Тотальный диктант” в Тюмени 5 апреля, рассказала координатор акции "Тотальный диктант" в Тюмени, доцент, заместитель директора Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Наталья Ракитина на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" 3 апреля.

“В этом году для проведения акции подготовили в два раза больше площадок. Ожидаем в три раза больше участников. Ждем, что увеличится и количество людей, написавших диктант на “отлично”, – поделилась она.

В 2024 году проверить грамотность решили около 560 участников. Из них 28-30 стали “отличниками”.

Напомним, в 2025 году заявилось около 20 организаций, которые готовы провести “Тотальный диктант” на своих площадках.

По словам организаторов, некоторые выбирают локации, ориентируясь на близость к дому. Другие делают это, исходя из интереса к персоне диктующего. Отметим, в этот раз помимо профессиональных телерадиоведущих к проведению “Тотального диктанта” пригласили актеров Тюменского большого драматического театра и театра “Ангажемент”. Желающие проникнуться атмосферой академической жизни могут прийти в университет. Доступны площадки в школах, образовательных центрах.

Чтобы принять участие в “Тотальном диктанте” необходимо зарегистрироваться на сайте акции, выбрать свободную площадку из списка. В личном кабинете после 15 апреля тюменцы смогут узнать, как они справились с работой.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова

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# акция , грамотность , Тотальный диктант

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