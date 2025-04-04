Мокрый снег, дождь и сильный ветер ожидаются в Тюменской области 5 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об ухудшении погоды 5 апреля предупреждают жителей Тюменской области.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в субботу на юге региона облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем - мокрый снег и дождь. Также местами ожидаются гололедно-изморозевые явления, ветер юго-западный 8-13 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составит от ноля до минус 5 градусов, местами до минус 10, днем от 10 до 15 градусов тепла, на дорогах местами гололедица.