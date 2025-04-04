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Будущие медики из Тюмени передали гумпомощь военным врачам

Общество, 18:45 04 апреля 2025

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Активисты программы "Здоровое будущее.Молодежка" вместе с членом общественного совета проекта "Единой России" "Здоровое будущее" в Тюменской области Сергеем Кудрявцевым передали медицинские изделия во фронтовые госпитали.

"Эта инициатива – яркий пример того, как молодость, активность и неравнодушие способны творить чудеса. Студенты Тюменского медицинского колледжа своим поступком показали, что готовность помочь – выше любых трудностей. Мы гордимся их смелостью и бескорыстием", - прокомментировал Сергей Кудрявцев.

Помощь будет доставлена на передовую при участии регионального исполкома организации "Офицеры России" под руководтсвом ее лидера Александра Сукаченко.

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# гуманитарная помощь , тюменский медицинский колледж

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