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Выезд на Московский тракт из Тюменской слободы перекроют 15 апреля

Общество, 20:36 04 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на выезде с ул. Джанбровского на автомобильную дорогу "Екатеринбург-Тюмень" перекроют 15 апреля. Подрядчик приступает к переустройству инженерных коммуникаций на этом участке. Строителям предстоит возвести опоры путепровода, подпорные стены и ливневую канализацию, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Возведение путепровода на ул. С. Джанбровского по контракту должны завершится в ноябре 2025 года.

Совместно с администрацией Московского сельского поселения согласовано устройство временного проезда через ул. Тюменскую в д. Дударева. Работы по организации сквозного движения уже начались. Передвигаться по этому участку можно будет после закрытия выезда на автодорогу "Екатеринбург-Тюмень".

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

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# Главное управление строительства Тюменской области , путепровод

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