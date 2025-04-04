Выезд на Московский тракт из Тюменской слободы перекроют 15 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на выезде с ул. Джанбровского на автомобильную дорогу "Екатеринбург-Тюмень" перекроют 15 апреля. Подрядчик приступает к переустройству инженерных коммуникаций на этом участке. Строителям предстоит возвести опоры путепровода, подпорные стены и ливневую канализацию, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Возведение путепровода на ул. С. Джанбровского по контракту должны завершится в ноябре 2025 года.

Совместно с администрацией Московского сельского поселения согласовано устройство временного проезда через ул. Тюменскую в д. Дударева. Работы по организации сквозного движения уже начались. Передвигаться по этому участку можно будет после закрытия выезда на автодорогу "Екатеринбург-Тюмень".