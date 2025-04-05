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Тюменцам предлагают вакансии с зарплатой 100-200 тыс. рублей

Общество, 09:49 05 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

240 тыс. рублей в месяц предлагают прорабам в отрасли промышленности в Тюменской области. Главным инженерам проектов компании готовы платить 200 тыс., инженерам по ремонту - до 172 тыс. рублей. Геологи в среднем могут заработать в месяц около 150 тыс. рублей.

Такие данные приводит "Вслух.ру" по итогам анализа предложений на портале для соискателей и работодателей "Работа России".

Высоко ценятся сегодня военнослужащие: рядовой и сержантский состав получает до 226 тыс. в месяц, стрелки – около 145 тыс. рублей.

На зарплату выше среднего могут рассчитывать управленческие кадры в промышленности (137 тыс. 900 рублей), ремонтно-механических мастерских (120 тыс. рублей), начальники участка (115 тыс. 600 рублей). Чуть более 100 тыс. предлагают наладчикам контрольно-измерительных приборов и автоматики (111 тыс.), монтажникам технологических трубопроводов (106 тыс. 871 рублей), бетонщикам (106 тыс. 375 рублей), машинистам передвижной электростанции (102 тыс. 500 рублей).

По 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают директор дома детского творчества, машинисты землесосного плавучего несамоходного снаряда и бортпроводники.

Всего в списке службы занятости Тюменской области на сегодня 176 профессий служащих и 146 рабочих специальностей. Узнать подробности и откликнуться на вакансию можно на портале, в Кадровом центре "Работа России" (ул. Республики, 204в, корп. 3) или по тел. горячей линии: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05.

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# вакансии , зарплата , работа

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