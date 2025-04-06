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35-летнию роженицу спасли врачи в Армизонском районе

Общество, 12:43 06 апреля 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

35-летнюю пациентку с преждевременной отслойкой плаценты спасли врачи Армизонской районной больницы. Четвертые роды у женщины начались на дому.

Из-за состояния пациентки транспортировать ее в перинатальный центр Ишима было невозможно. Было решено провести кесарево сечение в экстренном порядке в местной больнице, сообщили в пресс-службе Областной больницы № 4.

"Ситуация была критической: состояние роженицы ухудшалось из-за продолжительного кровотечения, и время играло ключевую роль. Мы применили все современные методы для остановки кровотечения и предотвращения потери крови, включая введение препаратов, которые способствуют сокращению матки и повышению свертываемости крови", — рассказали медики.

После оказания неотложной помощи женщину транспортировали в областную больницу, где она находилась под наблюдением врачей. В настоящее время мама с ребенком выписаны домой.

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# медики , роды

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