Спецкурс "СВОй бизнес" для участников СВО и их семей запустят в Тюмени 12 мая

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучающий модуль "СВОй бизнес", специально разработанный для участников СВО и их семей, стартует в Тюмени 12 мая. Цель курса - помочь каждому овладеть основами предпринимательской деятельности.

Как рассказал первый вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров, депутат Эдуард Омаров, преподавать будут действующие предприниматели. "В течение 5 дней мы расскажем, как открыть свой бизнес, какие могут быть меры поддержки, как адаптироваться в бизнес-среде, как находить себе наставников, и как находить инвестиции на свои идеи", - сообщил Эдуард Омаров.

После обучения участники защитят бизнес-планы и в течение года смогут состоять в "Опоре России" без уплаты членских взносов. Также они будут получать постоянную консультацию и поддержку от наставников и предпринимателей, правительства Тюменской области, включая центр "Мой бизнес" и департамент инвестиционной политики региона.

Среди организаторов модуля - проект "Предпринимательство" партии "Единая Россия", правительство Тюменской области, "Опора России", центр "Мой бизнес", фонд "Защитники Отечества".

Старт программы намечен на 12 мая.