От тюменцев ждут заявок на первый грантовый конкурс экологических и природоохранных проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на первый грантовый конкурс экологических и природоохранных проектов. Прием заявок проходит с 1 по 30 апреля на сайте президентскийфондприроды.рф, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На конкурс приглашают некоммерческие организации, учреждения, управляющие национальными парками и другими особо охраняемыми природными территориями, а также инициативных жителей. Объем грантового фонда — 1 млрд рублей.

Какие проекты могут участвовать: способствующие сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, мест их обитания; развивающие кадровый потенциал сообщества защитников природы, благотворительной и волонтерской деятельности на базе особо охраняемых природных территорий; эколого-просветительские.

Итоги подведут в августе. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 сентября.