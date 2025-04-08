Тюменцев приглашают обсудить "белогвардейский" период творчества Булгакова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменцев приглашают в книжный клуб обсудить "белогвардейский" период творчества и роман "Белая гвардия" Михаила Булгакова. Встреча пройдет в читальном зале библиотеки ТюмГУ 9 апреля, сообщают организаторы.

Экспертом выступит магистрант кафедры языкознания и литературоведения Тюменского госуниверситета Владимир Райшев. Он расскажет, как возникла идея романа, что повлияло на сюжет и атмосферу, кто стал прототипами для героев книги.

Жителей ждут к 18 часам по адресу ул. Семакова, 18. С собой необходимо взять пропуск вуза или паспорт.

Возрастное ограничение: 18+.