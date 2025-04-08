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В селе Юргинского района отменили карантин по бешенству животных

Общество, 11:54 08 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Карантин по бешенству животных отменили в с. Шипаково Юргинского района. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписано в правительстве региона. Ограничительные мероприятия в населённом пункте действовали с 7 февраля 2025 года.

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# карантин по бешенству , Юргинский район

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