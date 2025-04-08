Квадрокоптеры, тепловизоры и монокуляры отправили из Тюменской области в зону СВО

фото партии "Единая Россия" фото партии "Единая Россия"

Новую партию оборудования для участников СВО отправили из Тюменской области. В составе груза все то, что необходимо бойцам, – квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и монокуляры, российские детекторы дронов "Булат", рации, медикаменты и многое другое, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Вся техника, по словам руководителя регионального исполкома "Единой России", председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольги Швецовой, востребована на фронте, и приобретается по заявкам подразделений. "Каждая заявка, поступившая от командиров, тщательно рассматривается, приобретается та техника, которая действительно нужна на передовой. Она помогает бойцам выполнять боевые задачи и бережет их жизни. Все наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить ребятам крепкий тыл", — рассказала Ольга Швецова.

В формировании груза приняли участие местные и первичные отделения "Единой России", активистки "Женского движения "Единой России", предприниматели, общественные организации и волонтеры. Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской городской думы Дмитрий Осипов отметил, что с начала специальной военной операции свой вклад в приближение Победы внесли более девяти тысяч жителей области, в их число вошли и муниципальные депутаты. "С начала специальной военной операции наш регион отправил сотни тонн гуманитарных грузов. Помощь формируют все жители Тюменской области, их объединяет неравнодушие и желание помочь бойцам", — отметил Дмитрий Осипов.

Оборудование, экипировку и медикаменты доставят в зону СВО активисты региональной общественной организации "Офицеры России" во главе с Александром Сукаченко, руководителем совета первичных отделений "Единой России" в Тюменской области. Он постоянно бывает в зоне СВО и общается с бойцами. "Мы доставляем оборудование в зону СВО к местам, где боевые обязанности выполняют тюменцы. За несколько дней объезжаем всю линию фронта, передаем технику прямо в руки парням", — подчеркнул Александр Сукаченко. Он также добавил, что бойцы ценят внимание земляков, это дает им силы и поднимает боевой дух.