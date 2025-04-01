Тюменцам помогут подготовиться к грантовому конкурсу "Студенческий стартап"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Цикл вебинаров для студентов и аспирантов, которые хотят принять участие в грантовом конкурсе "Студенческий стартап: VI очередь", запускает офис трансформации ТюмГУ с 10 апреля. Он будет реализован в формате экспертно-консультационного сопровождения с полезными материалами, индивидуальными и командными консультациями, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Наши вебинары — это не просто информирование о конкурсе. Это реальная возможность, глубже проработать свою идею и адаптировать её под требования конкурса. Мы поможем участникам понять особенности гранта, как правильно "упаковать" идею и её реализацию, проработаем каждый пункт и поможем с презентацией проекта. Благодаря нашей программе подготовки участники значительно повысят шансы на успех", — поделился эксперт офиса трансформации и эксперт конкурса в 2023-2024 гг. Альберт Бранд.

С момента запуска программы в 2022 году участие в конкурсе приняли более 18 тысяч студентов. Поддержку получили 4,5 тысячи стартапов. В этом году гранты будут вручены еще 2,5 тысячам студентов. Регистрация открыта по ссылке.

Организатором выступает Министерство науки и высшего образования РФ, а оператором — Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта "Технологии".

Возрастное ограничение: 18+