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В тюменских школах в апреле вместо традиционных звонков звучат фрагменты популярных песен о космосе

Общество, 18:20 08 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В преддверии Дня космонавтики 12 апреля во всех тюменских школах вместо традиционных звонков звучат фрагменты популярных песен о космосе: "Трава у дома", "Прекрасное далёко", "Надежда", "Притяжение Земли" и другие.

День космонавтики, по словам министра просвещения России Сергея Кравцова, хороший повод напомнить школьникам о великих достижениях страны.

"Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным. Этому способствует и проект "Мелодии вместо звонков", который получил большую популярность у школьников. Он знакомит учащихся с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами", — отметил министр.

Проект "Музыка вместо звонков" реализует Министерство просвещения РФ совместно со Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. С ноября 2024 года вместо традиционных звонков в школах звучат популярные и классические мелодии.

Минпросвещения России подготовило также Всероссийский урок космонавтики "История развития российской космонавтики". К празднику выпущен тематический сборник мастер-классов с описанием занятий, возрастными рекомендациями и методическими материалами для педагогов.

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# День космонавтики , образование

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