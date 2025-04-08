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В Тобольске обсудят изменения в законодательстве о туристической деятельности

Общество, 17:36 08 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Единый день консультаций "Большой туризм. Новые правила" состоится в Тобольске 24 апреля. На пленарном заседании обсудят вопросы, касающиеся изменений в законодательстве о туристической деятельности.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, эксперты расскажут о требованиях к объектам размещения туристов, правилах использования объектов культурного наследия и многое другое.

Спикерами выступят глава Тобольска Петр Вагин, руководитель управления Росаккредитации по УФО Ирина Лавелина, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона Анна Базилева и прокурор области Александр Попов.

Предпринимателей ждут в технопарке "Кванториум-Тобольск" к 11 часам. Регистрация открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

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# предприниматели , туризм

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