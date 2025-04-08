В Тобольске обсудят изменения в законодательстве о туристической деятельности
Единый день консультаций "Большой туризм. Новые правила" состоится в Тобольске 24 апреля. На пленарном заседании обсудят вопросы, касающиеся изменений в законодательстве о туристической деятельности.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, эксперты расскажут о требованиях к объектам размещения туристов, правилах использования объектов культурного наследия и многое другое.
Спикерами выступят глава Тобольска Петр Вагин, руководитель управления Росаккредитации по УФО Ирина Лавелина, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона Анна Базилева и прокурор области Александр Попов.
Предпринимателей ждут в технопарке "Кванториум-Тобольск" к 11 часам. Регистрация открыта по ссылке.
Возрастное ограничение: 18+