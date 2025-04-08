35 дронов различной модификации передадут тюменским бойцам в зону СВО

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

35 коптеров различной модификации закупили для тюменских подразделений, выполняющих боевые задачи на спецоперации. Часть дронов предназначена для штурмовиков.

На передовую их увезет командир с позывным Вектор, который был в Тюмени в краткосрочном отпуске, пишет в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

В ближайшее время также будут переданы в подразделения квадроциклы, мотоциклы, лодки с моторами, средства связи, 3D-принтеры, различные расходные материалы и инструменты для полевых мастерских.

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

"С самого начала СВО Тюменская область поддерживает наших бойцов. Внимательно рассматриваем все заявки командиров. Делаем все, чтобы приблизить нашу победу", - добавил глава региона.