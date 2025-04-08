  • 8 апреля 20258.04.2025вторник
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер северный

Жители Тюменской области присоединились к всероссийской акции "Улыбка Гагарина"

Общество, 15:22 08 апреля 2025

коллаж ИА "Тюменская линия"

Тюменская область присоединилась к всероссийской акции "Улыбка Гагарина", сообщила главный специалист отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Мария Мельник.

Инициатором акции является Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".
Чтобы стать участником, нужно сделать селфи в стиле "улыбнись, как Гагарин" и оформить фотоколлаж, состоящий из двух частей: с одной стороны – участник акции, с другой – улыбающийся Юрий Гагарин.

Мария Мельник рассказала, что поучаствовать смогут все тюменцы, студенты колледжей будут предлагать прохожим улыбнуться "как Гагарин".

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День космонавтики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:30 08.04.2025Противопожарные учения проведут в деревне Речкина
16:19 08.04.2025В Тюменском районе приведут в порядок 58 мемориалов погибшим воинам
15:35 08.04.2025Тюменцев приглашают обсудить "белогвардейский" период творчества Булгакова
15:24 08.04.2025Временные земляные насыпи для защиты от паводка возвели на трассе в Абатском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора