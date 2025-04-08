Жители Тюменской области присоединились к всероссийской акции "Улыбка Гагарина"
Тюменская область присоединилась к всероссийской акции "Улыбка Гагарина", сообщила главный специалист отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Мария Мельник.
Инициатором акции является Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".
Чтобы стать участником, нужно сделать селфи в стиле "улыбнись, как Гагарин" и оформить фотоколлаж, состоящий из двух частей: с одной стороны – участник акции, с другой – улыбающийся Юрий Гагарин.
Мария Мельник рассказала, что поучаствовать смогут все тюменцы, студенты колледжей будут предлагать прохожим улыбнуться "как Гагарин".
Борис Олейник