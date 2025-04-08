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Жители Тюменской области могут посмотреть все свои сим-карты

Общество, 18:53 08 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Узнать сколько абонентских номер оформлено на ваше имя можно узнать на Госуслугах. Недавно здесь запустили сервис "Сим-карты", сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

По сомнительным номерам можно приостановить договор и уточнить детали у оператора. Лишний или устаревший акт можно расторгнуть через Госуслуги, предварительно оплатив задолженность.

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# мобильная связь , портал Госуслуги

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