Жители Тюменской области могут посмотреть все свои сим-карты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Узнать сколько абонентских номер оформлено на ваше имя можно узнать на Госуслугах. Недавно здесь запустили сервис "Сим-карты", сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

По сомнительным номерам можно приостановить договор и уточнить детали у оператора. Лишний или устаревший акт можно расторгнуть через Госуслуги, предварительно оплатив задолженность.