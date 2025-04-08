Диктант ЖКХ смогут написать жители Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Диктант ЖКХ смогут написать жители Тюменской области. Главные темы – основы жилищного законодательства и коммунальное хозяйство, сообщает инфоцентр правительства.

"Диктант проходит во второй раз. Коллектив нашего департамента обязательно участвует. В этом году составители очень постарались – над некоторыми вопросами пришлось подумать. Диктант ЖКХ – это вызов каждому собственнику проверить свои знания и подтянуть их, если с каким-то вопросом не удалось справиться", - пояснил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев.

Участникам предлагают ответить на 25 вопросов про содержание и обслуживание многоквартирных домов, оплату коммунальных ресурсов, взаимодействие с соседями, контроль за управляющими компаниями и другие темы. Ответившие на 20 и более вопросов получат сертификаты.

К диктанту присоединились уже более 91 тыс. человек по всей стране. Он продлится до 20 апреля.

Принять участие в нем можно по ссылке.