Диктант ЖКХ смогут написать жители Тюменской области
Диктант ЖКХ смогут написать жители Тюменской области. Главные темы – основы жилищного законодательства и коммунальное хозяйство, сообщает инфоцентр правительства.
"Диктант проходит во второй раз. Коллектив нашего департамента обязательно участвует. В этом году составители очень постарались – над некоторыми вопросами пришлось подумать. Диктант ЖКХ – это вызов каждому собственнику проверить свои знания и подтянуть их, если с каким-то вопросом не удалось справиться", - пояснил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев.
Участникам предлагают ответить на 25 вопросов про содержание и обслуживание многоквартирных домов, оплату коммунальных ресурсов, взаимодействие с соседями, контроль за управляющими компаниями и другие темы. Ответившие на 20 и более вопросов получат сертификаты.
К диктанту присоединились уже более 91 тыс. человек по всей стране. Он продлится до 20 апреля.
Принять участие в нем можно по ссылке.