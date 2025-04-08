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Тюменские школьники смогут проявить свои способности в проекте "Вызов Первых"

Общество, 21:25 08 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники Тюменской области смогут проявить свои способности во всероссийском проекте "Вызов Первых". Он направлен на вовлечение детей, родителей и педагогов-наставников в занятия физической культурой и спортом, сообщает инфоцентр регионального правительства

Формат участия предполагает участие команд по шесть человек различных возрастных категорий – от шести до 18 лет. В соответствии с ними определяются дисциплины, в которых нужно проявить себя. В их числе прыжки через резинку, классики, спортивные скакалки, гимнастика и вышибалы.

Для участия необходимо иметь допуск врача к занятиям спортом, зарегистрироваться на сайте "Движения первых" и проекта "Вызов первых".

Наставник создает команду на сайте проекта и отправляет ссылку-приглашение участникам, те переходят по ссылке и прикрепляются к команде.

Лучшие команды муниципалитетов пройдут на региональный этап – его победители получат кубки, медали и возможность поехать на финал проекта в Красноярск. Там финалистам торжественно вручат награды.

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# Движение первых , массовый спорт

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