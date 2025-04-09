Лесники усилили рейды в Вагайском районе

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Лесники усилили рейды в Вагайском районе. С начала года они уже выявили 13 незаконных рубок деревьев. Общая сумма ущерба превышает 3 млн рублей, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Это один из самых тревожных показателей в регионе. Специалисты Тюменского управления лесами на вездеходной технике уже провели масштабное обследование труднодоступных участков вагайского лесничества. Для этого они использовали беспилотные летательные аппараты.

В результате рейдов в районе деревень Киселева, Сулейменская и села Митькинское обнаружили пять свежих фактов незаконной рубки. Черные лесорубы спилили 179 деревьев. Ущерб лесному фонду оценивается в 2 млн рублей. Одного нарушителя задержали на месте. По остальным фактам материалы передали в полицию для оперативно-розыскных мероприятий.

Лесники продолжат следить за порядком в Вагайском районе, чтобы снизить число незаконных рубок.