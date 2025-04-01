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Эксперты советуют наводить порядок на садовых участках уже сейчас

Общество, 16:01 12 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Начинать посадки на садовых участках в Тюмени еще рано, но приступать к наведению порядка на них нужно уже сейчас. Весна, скорее всего, будет затяжной, считает руководитель питомника "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"Говорить о прогнозе сложно, но мы видим, что весна у нас ранняя. Постоянные похолодания, наверно, будут присутствовать еще долго. Но начинать наводить порядок на своих участках надо, когда начинается таяние снега. Где-то притоптать снег, где-то отбросить. Так, снег нужно отгрести от стволов косточковых культур. На участках, находящихся на низком и тяжелом субстрате, обязательно нужно делать ручейки, иначе все посадки могут прийти в негодность за одну весну", — поделилась Светлана Гаврилова.

Сейчас садоводы могут приступать к обрезке деревьев, успевают сделать искореняющую обработку. Все можно обработать более крепкими растворами, которые способствуют хорошим результатам.

По словам Светланы Гавриловой, теплая зима ввела коррективы в садоводческие работы. Земля сильно простыла, несмотря на то, что сильных морозов не было. Вода практически не уходит в нижние слои, поскольку много неоттаявших мест.

При этом, по мнению специалиста, из-за того, что снег выпал сразу и зима была теплой, многие культуры перезимовали лучше, чем в прошлом году.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# растения , садоводы

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