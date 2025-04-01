В тюменской Школе программирования стартует бесплатный курс "Основы DevOps"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новый курс по программе "Основы DevOps" стартует в тюменской Школе программирования с 24 апреля, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Учеников научат: работать с операционной системой Linux, настраивать окружение и управлять процессами; писать и использовать Bash-скрипты для автоматизации задач; развертывать и администрировать кластеры Kubernetes;

обеспечивать безопасность контейнеризированных приложений и инфраструктуры; настраивать системы мониторинга и логирования с использованием Grafana; разрабатывать и внедрять CI/CD пайплайны для автоматизации тестирования, сборки и развертывания приложений; интегрировать инструменты анализа безопасности и управления секретами в DevOps-процессы.

Чтобы записаться на курс, нужно: зарегистрироваться на сайте в Системе электронного обучения Тюменской области; перейти на сайт Школы программирования; выбрать курс и нажать "Записаться"; заполнить анкету слушателя и пройти входное тестирование.

Записаться на курс можно до 21 апреля. Обучение могут пройти физические лица от 17 лет, которые проживают на юге Тюменской области. Обучение бесплатное и проводится в дистанционном формате.