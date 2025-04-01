В Тюмени разработали межуниверситетскую программу техпредпринимательства и ИИ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обновленную программу T-Quantum 2.0, объединяющую технологическое предпринимательство и искусственный интеллект, запускает ТюмГУ с 18 апреля. Проект расширил целевую аудиторию и теперь носит межуниверситетский характер, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

10-дневная интенсивная экспериментально-акселерационная онлайн-программа направлена на радикальное переосмысление подходов к образованию в контексте технологического лидерства с использованием ИИ-технологий. Ключевые особенности программы — наставничество от ИИ-ассистента и свобода участников в разработке и тестировании собственных инновационных идей.

Программа предлагает два трека: "Технологическое лидерство в образовании" - нацелен на создание и внедрение ИИ-проектов для персонализации образовательных траекторий, автоматизации образовательной и управленческой деятельности; "ИИ-решения для регионального развития" фокусируется на разработке ИИ-проектов для интеграции университетов в региональные и отраслевое развитие, включая проекты цифровой трансформации, развития инновационной инфраструктуры региона и эффективного взаимодействия вузов с бизнесом и органами власти.

Подробнее здесь.

Программа реализуется в рамках обновленной стратегии развития ТюмГУ "Приоритет 2030".