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Тюменские биологи получат 21 млн рублей на изучение растительноядных клещей

Общество, 15:10 09 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект исследовательской группы под руководством ученого из Института X-BIO Тюменского госуниверситета Александра Хаустова "Растительноядные клещи Азиатской части России" вошел в число победителей по итогам конкурса на проведение фундаментальных исследований Российского научного фонда.

Выполнение проекта рассчитано на три года с общим объемом финансирования 21 млн рублей. Всего на него поступило 4 тыс. 491 заявка. Поддержано 534 проекта.

"Растительноядные клещи — одни из наиболее опасных вредителей культурных растений как в открытом, так и в защищенном грунтах. Наиболее опасны паутинные клещи, потери от которых на различных культурах могут достигать от 30 процентов до полного уничтожения урожая. Например, потери урожая пшеницы от пшеничного цветочного клеща могут достигать 80 процентов", - поясняют ученые.

От точности определения видов клещей-фитофагов в значительной степени зависит разработка мер борьбы с вредными видами. Из-за завоза различного растительного материала в Россию попадает множество инвазивных видов. Выявление и изучение инвазивных видов также является важной проблемой, имеющей существенное влияние на экономику страны, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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# грант , исследования , ТюмГУ

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