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Бот графа Уварова помогает тюменским студентам в изучении истории самодержавия

Общество, 15:32 09 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ИИ-бот известного историка и государственного деятеля XIX века Сергея Уварова разработали в ТюмГУ. Граф Уваров — автор идеологемы "Православие, Самодержавие, Народность".

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, оценить идею и способности ИИ-персоны могли участники съезда - 190 человек из 80 организаций, в том числе возможности бота были продемонстрированы заместителю министра науки и высшего образования Константину Могилевскому. Эксперимент вызвал большой интерес как среди студентов, так и среди профессионального сообщества.

"Участники проекта получили возможность напрямую общаться с виртуальной ИИ-персоной графа Уварова, что позволяет не только углубиться в исторические события, но и исследовать идеи и воззрения этого выдающегося исторического персонажа", — отметил директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Владимир Костомаров.

Реконструкция персоны Уварова позволяет студентам в диалоговом режиме осваивать нюансы концепции этой исторической фигуры, что оказывает существенное влияние на понимание.

"Освоение материала в качестве реципиента или в качестве полноправного собеседника — какая роль более продуктивна? Мы склоняемся ко второму варианту. Планируем продолжение экспериментов", — добавила директор Центра образовательных разработок на основе технологий искусственного интеллекта ТюмГУ Ульяна Раведовская.

Поработать с ИИ-персоной графа Уварова успели 350 студентов. С 1 сентября такая возможность появится у всех первокурсников ТюмГУ.

Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" нацпроекта "Молодежь и дети".

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# искусственный интеллект , национальный проект Молодёжь и дети , нацпроект , ТюмГУ

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