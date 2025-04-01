В финансово-экономическом институте ТюмГУ расскажут о нюансах приема

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей в финансово-экономическом институте ТюмГУ (ул. Ленина, 16) начнется 12 апреля с 11 часов 30 минут. Школьникам и их родителям расскажут о нюансах приема, вступительных испытаниях, сообщает вуз.

Участники смогут пообщаться с сотрудниками приёмной комиссии, познакомиться с администрацией и преподавателями, получить советы от нынешних студентов, задать вопросы.

Гостей ожидает ярмарка учебных мест, лекции о профессиях и экономический квиз.