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В финансово-экономическом институте ТюмГУ расскажут о нюансах приема

Общество, 09:18 10 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей в финансово-экономическом институте ТюмГУ (ул. Ленина, 16) начнется 12 апреля с 11 часов 30 минут. Школьникам и их родителям расскажут о нюансах приема, вступительных испытаниях, сообщает вуз.

Участники смогут пообщаться с сотрудниками приёмной комиссии, познакомиться с администрацией и преподавателями, получить советы от нынешних студентов, задать вопросы.

Гостей ожидает ярмарка учебных мест, лекции о профессиях и экономический квиз.

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# приемная кампания , ТюмГУ

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