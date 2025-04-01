Спрос на тренеров по хоккею среди тюменцев вырос в четыре раза после рекорда Овечкина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спрос на тренеров по хоккею вырос в четыре раза у жителей Тюмени после рекорда именитого спортсмена Александра Овечкина. Об этом сообщает "Авито услуги".

Весной 2025 года на фоне обсуждения возможного рекорда к поиску тренеров особенно активно подключились родители. Резкий рост интереса к хоккею отмечается по всей стране — от Москвы до Владивостока.

Вместе с тем выросло и количество предложений от тренеров: за год их стало больше на платформе на 100 %. Это свидетельствует о развитии профессионального сообщества и готовности специалистов делиться своим опытом.

Средняя стоимость индивидуального занятия по хоккею в Тюмени составляет около 2 тыс. рублей. Благодаря росту числа тренеров, спортсмены-любители могут выбирать занятия, исходя из своего уровня подготовки, удобного графика.