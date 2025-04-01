В больнице Казанского района появились новые спирографы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Семь спирографов поступили в Областную больницу № 14 Казанского района. Два из них передадут фельдшерам, работающим в с. Александровка и Лопазное Сладковского района, остальные пять распределят между медицинскими пунктами Казанского района: Новоселезнёвским, Дубынским, Большеярковским, Яровским и Песчановским, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"С появлением новых спирографов медицинские работники в фельдшерско-акушерских пунктах смогут проводить более точную и своевременную диагностику заболеваний дыхательной системы у пациентов. Это, в свою очередь, позволит выявлять патологии на ранних стадиях и назначать более эффективное лечение", - сказал главный врач Областной больницы № 14 Дмитрий Суворов.

Аппараты предназначены для проведения спирометрии — исследования функции внешнего дыхания. Они позволяют оценить объём лёгких, скорость воздушного потока при дыхании и другие важные параметры, что необходимо для диагностики заболеваний дыхательной системы.

Отметим новое оборудование поступило в медицинские учреждения в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".