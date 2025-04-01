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В больнице Казанского района появились новые спирографы

Общество, 21:27 09 апреля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Семь спирографов поступили в Областную больницу № 14 Казанского района. Два из них передадут фельдшерам, работающим в с. Александровка и Лопазное Сладковского района, остальные пять распределят между медицинскими пунктами Казанского района: Новоселезнёвским, Дубынским, Большеярковским, Яровским и Песчановским, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"С появлением новых спирографов медицинские работники в фельдшерско-акушерских пунктах смогут проводить более точную и своевременную диагностику заболеваний дыхательной системы у пациентов. Это, в свою очередь, позволит выявлять патологии на ранних стадиях и назначать более эффективное лечение", - сказал главный врач Областной больницы № 14 Дмитрий Суворов.

Аппараты предназначены для проведения спирометрии — исследования функции внешнего дыхания. Они позволяют оценить объём лёгких, скорость воздушного потока при дыхании и другие важные параметры, что необходимо для диагностики заболеваний дыхательной системы.

Отметим новое оборудование поступило в медицинские учреждения в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

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# национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , оборудование

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