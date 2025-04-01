Конкурс почетных караулов и знаменных групп завершит фестиваль "Виват, Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два конкурсных этапа: "Огневой рубеж" и "Позывной победы" в рамках городского военно-патриотического фестиваля "Виват, Россия" пройдут 11 апреля на базе детского морского центра "Алый парус". Завершит фестиваль конкурс почетных караулов и знаменных групп 16 апреля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Первыми стартуют соревнования по стрельбе из пневматической винтовки "Огневой рубеж". Свое мастерство покажут около 200 ребят из юнармейских и военно-патриотических отрядов Тюмени в возрасте от 11 до 18 лет.

Участниками открытого городского конкурса военных связистов "Позывной Победы" станут почти 100 молодых тюменцев.

Напомним, фестиваль "Виват, Россия" стартовал 27 января. Для ребят провели военно-спортивную эстафету – гонку патрулей и конкурс военно-патриотической песни.