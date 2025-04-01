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Водовод протяженностью 3,5 км строят тюменцы в Краснодоне

Общество, 11:41 10 апреля 2025

из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко

Водовод протяженностью 3,5 км строят специалисты компании из Тюменской области в Краснодоне. Трубы проложат методом горизонтально-направленного бурения. Это один из самых протяженных участков ремонтируемой водопроводной сети, рассказал глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко.

"В рамках специального инфраструктурного проекта шефом-регионом Тюменской областью подрядная организация ООО "ТюменьБурСтрой" выполняет работы по капитальному ремонту водовода по улице Первоконной. Он пройдет от пожарной части до магазина "Электрон" в районе старого железнодорожного полотна города Краснодона. Этот проект является важным шагом в обеспечении надежного и стабильного водоснабжения для жителей нашего города", - уточнил глава.

По его оценке, система водоснабжения — критически важная инфраструктура для комфортной жизни горожан. Капитальный ремонт участка не только улучшит качество услуг водоснабжения, но и предотвратит возможные аварийные ситуации в будущем.

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# Краснодон , соглашение о сотрудничестве

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