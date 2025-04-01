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Более 300 участников карьерного форума ТюмГУ вошли в кадровый резерв компаний

Общество, 12:47 10 апреля 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Более 300 участников попали в кадровый резерв компаний по итогам форума "Карьерный маркетплейс" в ТюмГУ. Событие собрало на площадках университета более 600 студентов, выпускников и работодателей для обсуждения перспектив трудоустройства и развития карьеры, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участники узнали о современных трендах на рынке труда, пообщались с представителями компаний. На лекциях эксперты обозначили, что ключевыми компетенциями станут не только технические навыки, но и умение работать в команде, креативность и адаптивность к изменениям. Это особенно важно в условиях стремительного развития технологий и постоянно меняющегося рынка.

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Кроме того, у участников, в том числе у студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, была возможность пройти собеседования в федеральные и региональные компании. Вакансии и стажировки были представлены в более 60 компаниях по 40 направлениям: Ингосстрах, ТБанк, компания "Шлюмберже", Газпром энергосбыт Тюмень, Фармасинтез-Тюмень, Аггреко Евразия, Wildberries & Russ, Альфа-Банк, Технологии Доверия, Сбер, Газпромнефть-Заполярье, ДРТ, Газпром недра и другие.

Быстрые собеседования стали отличной возможностью для студентов проверить свои силы в реальных условиях и получить ценные рекомендации от профессионалов. Более 300 человек попали в кадровый резерв компаний.

В этом году форум прошел при поддержке благотворительного фонда "Система" в рамках профориентационного конкурса "Первое рабочее место". Благодаря поддержке, событие стало открыт для студентов Тюменской области. Также на форуме ТюмГУ и фонд договорились о сотрудничестве, предусматривающем разработку и внедрение проектов, направленных на развитие образовательной, научно-технической и инновационной деятельности молодежи и поддержку в их трудоустройстве.

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# карьера , студенты , ТюмГУ

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