Новое открытое футбольное поле появится в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Новое открытое футбольное поле SofiLand появится на ул. Республики, 245 в Тюмени. Торжественное открытие запланировано на 26 июня, сообщает пресс-служба департаменту по спорту и молодежной политике администрации города.

"Новое футбольное поле предоставит возможность для занятия любимым видом спорта детям и взрослым. Отрадно, что спортивное событие состоится в знаковый для горожан день – День города! Это станет отличной возможностью познакомить желающих не только с новой локацией, но и с популярной игрой – футболом", - поделился директор ООО "Софи-Лэнд" Сергей Епифанов.

Рядом с открытым полем в будущем поставят современное спортивное сооружение, которое будет доступно для тренировок, соревнований и активного отдыха. В зале будут проходить тренировки по футболу, падел-теннису, художественной гимнастике, волейболу и другим видам спорта.