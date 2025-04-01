  • 11 апреля 202511.04.2025пятница
  • USD85,0159
    EUR94,6036
  • В Тюмени 1..3 С 1 м/с ветер западный

Новое открытое футбольное поле появится в Тюмени

Общество, 09:18 11 апреля 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Новое открытое футбольное поле SofiLand появится на ул. Республики, 245 в Тюмени. Торжественное открытие запланировано на 26 июня, сообщает пресс-служба департаменту по спорту и молодежной политике администрации города.

"Новое футбольное поле предоставит возможность для занятия любимым видом спорта детям и взрослым. Отрадно, что спортивное событие состоится в знаковый для горожан день – День города! Это станет отличной возможностью познакомить желающих не только с новой локацией, но и с популярной игрой – футболом", - поделился директор ООО "Софи-Лэнд" Сергей Епифанов.

Рядом с открытым полем в будущем поставят современное спортивное сооружение, которое будет доступно для тренировок, соревнований и активного отдыха. В зале будут проходить тренировки по футболу, падел-теннису, художественной гимнастике, волейболу и другим видам спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# спортивные школы , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:24 11.04.2025В Тюменском драматическом театре заменят кресла
10:13 11.04.2025До 10 градусов тепла ожидается в Тюменской области в выходные
10:02 11.04.2025Тюменская группа "Позитивушки" представит Пасхальный концерт
09:40 11.04.2025Отрасль загородной недвижимости представят тюменцам на выставке "Загород Экспо"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора