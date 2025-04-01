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Тюменская группа "Позитивушки" представит Пасхальный концерт

Общество, 10:02 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пасхальный концерт "Россия – с нами Бог!" пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 22 апреля. На сцену выйдут почётный работник культуры и искусств Тюменской области Анжелика Таланцева и заслуженный артист России Александр Цинько, вокальная группа "Позитивушки", учащиеся школы святителя Филофея, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программу вошли эстрадные шлягеры, популярные арии из оперетт, песни из репертуара Муслима Магомаева, песни о России, пасхальные песнопения в исполнении хора учащихся Православной гимназии.

В концерте примет участие коллектив "Позитивушки". Он создан в июне 2023 г. почетным работником культуры и искусства Тюменской области, создателем хоровой капеллы Тюменской филармонии Анжеликой Таланцевой.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

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# ДК Нефтяник , концерт

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