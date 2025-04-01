На обходе Тюмени установили передвижные комплексы фотовидеофиксации
Передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установили на обходе Тюмени в районе третьего километра. 30 тыс. фактов превышения скоростного режима зафиксировано за шесть дней, сообщает региональная ГАИ.
"Камеры установлены из-за того, что это место концентрации ДТП. В этом году здесь произошло две аварии: наезд на препятствие и столкновение, пострадали два человека. В 2024 году произошло четыре аварии, в которых пострадали пять человек", - пояснили инспекторы.
Порог разрешенной скорости – 60 км в час.