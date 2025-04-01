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На обходе Тюмени установили передвижные комплексы фотовидеофиксации

Общество, 17:34 10 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установили на обходе Тюмени в районе третьего километра. 30 тыс. фактов превышения скоростного режима зафиксировано за шесть дней, сообщает региональная ГАИ.

"Камеры установлены из-за того, что это место концентрации ДТП. В этом году здесь произошло две аварии: наезд на препятствие и столкновение, пострадали два человека. В 2024 году произошло четыре аварии, в которых пострадали пять человек", - пояснили инспекторы.

Порог разрешенной скорости – 60 км в час.

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# ГАИ , обход Тюмени

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