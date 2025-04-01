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В Абатском районе леса обработают биопрепаратами от непарного шелкопряда

Общество, 16:16 10 апреля 2025

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Безопасными биопрепаратами от непарного шелкопряда обработают леса Абатского района. В прошлом году в них был крупный очаг вредителя, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Перед обработкой место обследовали лесопатологи для уточнения численности и масштабов распространения вредителя после зимовки. Эксперты осмотрели по 10 модельных деревьев на 11 контрольных участках и посчитали, сколько кладок на каждом дереве, яиц в кладке, в том числе здоровых.

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Для этого отобрали по 100 образцов из кладок и поместили в тёплое влажное место. Через пять-семь дней по числу появившихся гусениц определили, сколько яиц оказались жизнеспособными.

В результате исследований стало ясно, что почти 97 % яиц успешно перезимовали. С приходом тепла вредитель начнет активно наносить урон лесу. Поэтому решено провести обработку леса в полном объёме, как и планировалось.

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# вредители , деревообработка , лесной комплекс

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