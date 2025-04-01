600 млн рублей налогов перечислила в бюджет Тюменской области СвЖД
600 млн рублей налогов перечислила в бюджет Тюменской области Свердловская железная дорога в первом квартале. Об этом сообщает транспортная компания.
Среди регионов Уральского федерального округа наибольшая сумма перечислений направлена в бюджет Свердловской области – 1,5 млрд рублей, Югры - 0,6 млрд рублей, Ямала - 0,1 млрд рублей.
При этом РЖД остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2025 г. для нужд холдинга планируют приобрести продукцию местных предприятий на 62,17 млрд рублей, включая покупку современного подвижного состава.